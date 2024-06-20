 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عزيز الدويك بعد أسبوع من الإفراج عنه – (فيديو)

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عزيز الدويك

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك، بعد أقل من أسبوع من الإفراج عنه.


ورصد شهود عيان لحظة اعتقال الدكتور الدويك والتنكيل به في منزله بمدينة الخليل.

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وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد افرجت عن الدويك، الخميس الماضي، بعد اعتقال استمر لمدة 8 أشهر في حين تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له تكشف تدهور حالته الصحية.-(وكالات)

 

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