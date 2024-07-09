قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

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وأفادت وكالة "وفا" باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.وأضافت أن دوريات جابت شوارع المدينة، وتحديدا شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي "المحاكم"، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الإسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، باتجاه الأحياء المؤدية إلى مخيم طولكرم.ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها الثقيلة إلى جميع مداخل المدينة، وتحديدا على حاجزي جبارة العسكري جنوبا، وعناب العسكري شرقا، إضافة إلى بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم.وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة.ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، في الوقت الذي اقتحمت فيه حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نيران بشكل كثيف.وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مخيم طولكرم، وعززت من دورياتها على مداخله وتحديدا الشمالية والشرقية والجنوبية.واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة وصادرت هوياتهم، كما أوقفت مركبة لأحد المواطنين على دوار شويكة وعملت على تفتيشها والتدقيق في هويات ركابها دون أن يبلغ عن اعتقالات.وأحدثت قوات الاحتلال تشويشا كبيرا على شبكات الإنترنت في المدينة ومخيماتها.