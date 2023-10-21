السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"هنا كان بيت صالح العاروري وأصبح مقر المخابرات الإسرائيلية – رمتني بدائها وانسلت"

قوات الاحتلال تقتحم منزل صالح العاروري وتحوله لثكنة عسكرية ومقر لمخابراتها- (صور وفيديو)

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صالح العاروروي
اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بلدة عارورة شمال رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية ومقر لمخابراتها.
وأظهرت صور تداولتها حسابات فلسطينية بيت العاروري وقد اقتحمه جنود الاحتلال وحولوه إلى مقر عسكري، كما علقت لافتة عليه مكتوب عليها “هذا كان بيت صالح العاروري وأصبح مقر المخابرات الإسرائيلية – رمتني بدائها وانسلت”.

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