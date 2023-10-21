قوات الاحتلال تقتحم منزل صالح العاروري وتحوله لثكنة عسكرية ومقر لمخابراتها- (صور وفيديو)

وأظهرت صور تداولتها حسابات فلسطينية بيت العاروري وقد اقتحمه جنود الاحتلال وحولوه إلى مقر عسكري، كما علقت لافتة عليه مكتوب عليها “هذا كان بيت صالح العاروري وأصبح مقر المخابرات الإسرائيلية – رمتني بدائها وانسلت”.
قوات الاحتلال تقتحم منزل نائب رئيس المكتب السياسي بحركة حماس صالح العاروري في بلدة عارورة برام الله، وتحوله إلى ثكنة عسكرية.
#يلا_على_الحدود #فلسطين_قضيتنا #طوفان_الأقصى #كويتيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/BERUYaU21g— abbas mohammad (@AbbasMohamad16) October 21, 2023
قوة من جيش الاحتلال تقتحم قرية عارورة شمال رام الله وتحول منزل القيادي صالح العاروري الى ثكنة عسكرية، ويفرض منع التجوال داخل القرية. pic.twitter.com/hZct07mBnD— Issam (@Issamrimawi) October 21, 2023
تغطية صحفية: مواجهات عنيفة في بلدة عارورة شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/ldOi8kd8Ap— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 21, 2023
قوات الاحتلال تفرض حظر التجوال خلال اقتحام بلدة عارورة شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/T3Mu0grqet— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 21, 2023
-(وكالات)