قوات الدعم السريع تفرج عن 100 من أسرى الجيش السوداني

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الثلاثاء، أنها ستفرج عن "100 أسير" من الجيش السوداني، بمناسبة عيد الأضحى.ونشرت قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه: "تقديرا واحتراما لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة؛ قررت قيادة قوات الدعم السريع، إطلاق سراح عدد 100 من الأسرى".وأضافت: "يأتي قرار الإفراج عن الأسرى تقديرا لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية، وهي فرصة نجدد فيها دعوتنا لشرفاء القوات المسلحة بالانحياز لخيار الشعب، الذي يتطلع لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي، في دولة تحافظ على حريته وكرامته الإنسانية".يأتي ذلك بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، هدنة "من جانب واحد" في السودان لمدة يومين.وقال حميدتي في رسالة مسجلة، ليل الإثنين، إن الهدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).رغم إعلان الهدنة الأحادية، فإن الاشتباكات لا تزال مستمرة بشكل متقطع في بعض أنحاء السودان، الثلاثاء.- سكاي نيوز