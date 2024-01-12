الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوة إسرائيلية تقع في حقل ألغام بغزة (فيديو)

مشهد من الفيديو
مشهد من الفيديو

نشرت سرايا القدس اليوم الجمعة، مشاهد وقوع قوة إسرائيلية في حقل ألغام جنوب وشرق مدينة غزة قبل تفجيره.

 

 

اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رجب طيب أردوغان

أردوغان: أميركا وبريطانيا تريدان تحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة دم"

منذ2 ساعة
ناصر كنعاني

إيران: العدوان على اليمن سوف يؤجج المنطقة

منذ2 ساعة
طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن

"حزب الله" يدين العدوان على اليمن

منذ2 ساعة
مساجد غزة أهداف مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع

الاحتلال يدمر 380 مسجدا و3 كنائس في غزة

منذ23 ساعة
زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي - (أرشيفية)

الحوثي يتوعد الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الأولى

منذ23 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

11 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 