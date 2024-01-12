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الجمعة 12 كانون الثاني 2024
3:21 م
قوة إسرائيلية تقع في حقل ألغام بغزة (فيديو)
مشهد من الفيديو
نشرت سرايا القدس اليوم الجمعة، مشاهد وقوع قوة إسرائيلية في حقل ألغام جنوب وشرق مدينة غزة قبل تفجيره.
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