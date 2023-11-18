"قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان".. عن الأسرى الذين ذكرهم أبو عبيدة بخطابه الأخير

أطل الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، ليلة أمس الجمعة، بكلمة مسجلة، وقال إنه "وبعد مرور 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية، فضلاً عن تدمير 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة". مؤكداً أن "ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية".



وأوضح ابو عبيدة في كلمته أن “مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع، وأعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره”.



وفيما يخص جزئية الأسرى، قال أبو عبيدة: "نحيطكم علماً بأن قيادتكم ربما قررت أن تجعل مصير أسراكم: الفقد والضياع كرون أراد، القتل كنخشون فاكسمن، والنسيان والإهمال كشاؤول أرون وهادار جولدن". فمن هم هؤلاء؟

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رون آراد





رون آراد هو طيار إسرائيلي سقطت طائرته في 16 أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق الجوار وقبضت عليه حركة أمل في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف. ويقال أن حركة أمل سلمته لحزب الله.

رصدت مؤسسة إسرائيلية تسمى نفسها «ولد للحرية» عبر موقع على الإنترنت مكافأة مالية كبرى قدرها 10.000.000 دولار (عشرة ملايين دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى معرفة مكانه.



في شهر يناير عام 2006 قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله لأول مرة أن هذا الطيار قد مات وفُقدت جثته.

في أكتوبر عام 2007 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن إسرائيل قد تلقت رسالة يُعتقد أنها من عند رون عام 1986.

نحشون فاكسمان





عام 1994 تمكنت خلية تتبع لكتائب القسام من أسر الرقيب “نحشون مردخاي فاكسمان” عند موقف لجنود الاحتلال داخل الأراضي المحتلة عام 48، ثمّ اصطحبوه إلى منزل أُعِدّ سلفاً في قرية «بير نبالا» قضاء رام الله في الضفة الغربية، في سبيل الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى وعلى رأسهم حينها الشيخ أحمد ياسين، وانتهت العملية مساء يوم الجمعة 14/10/1994م بعد اقتحام قوات الاحتلال لمقر الوحدة القسامية الآسرة للجندي في محاولة لتحريره، لكن المحاولة فشلت في تحريره حيث أدّت إلى قتل الجندي الأسير بالإضافة إلى قائد الوحدة المقتحمة وجندي ثالث كما أصيب نحو (20) جندياً، فيما استشهد في هذه العملية ثلاثة من مجاهدي القسام وهم: صلاح الدين حسن جاد الله (22) عاماً من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وحسن تيسير عبد النبي النتشة (22) عاماً من مدينة الخليل، وعبد الكريم ياسين بدر المسلماني (23) عاماً من القدس المحتلة، بينما اعتقل القساميان: جهاد محمد يغمور، وزكريا لطفي نجيب، والذان حكم عليهما بالسجن المؤبد بعدها حتى تحريرهما في صفقة وفاء الأحرار في عام 2011.

شاؤول أرون





هو جندي إسرائيلي تم أسره من قبل كتائب القسام وأعلن عن ذلك القيادي أبو عبيدة مساء الأحد 20 يوليو 2014، وهو أول جندي تأسره المقاومة الفلسطينية منذ 2006 بعد جلعاد شاليط.



تم أسر آرون فجر يوم الأحد 20 يوليو في عملية نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - شرق حي التفاح بمدينة غزة، حيث أسفرت العملية بالإضافة إلى أسر الجندي الإسرائيلي «آرون شاؤول» على قتل 14 جنديا صهيونا.



لم تعترف إسرائيل بفقدانها لأحد جنودها إلا بعد يومين من خطاب أبو عبيدة أي في 22 يوليو.

هدار غولدن





هدار غولدن لازم ثاني بلواء جفعاتي في الجيش الإسرائيلي، ويكون نجل ابن خال موشي يعلون -وزير الجيش الصهيوني-.

يُعتقد أنه أُسِر في منطقة رفح في قطاع غزة في 1 أغسطس 2014، أثناء الحرب على غزة 2014.

كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، قبل أشهر قليلة، معلومات جديدة عن عملية أسر الجندي الإسرائيلي، هدار غولدين، الذي تحتجز الحركة جثته منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014.

وأتى كشف هذه المعلومات، حيث وافقت حينها ذكرى أسر كتائب القسام الجندي الإسرائيلي غولدن، خلال معارك اليوم الـ 26 من "العصف المأكول"، بعد تصدي مجموعة من الكتائب لقوة عسكرية للاحتلال توغلت شرق رفح جنوب قطاع غزة.



ومنذ انتهاء العدوان على غزة في العام 2014، جرت اتصالات ومفاوضات بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصر، حول تبادل أسرى، لكن هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم.



وتحتجز كتائب القسام جثة جندي إسرائيل آخر هو شاؤول أورون، الذي قتل أثناء العدوان نفسه وعندما اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة.



وأوضحت كتائب القسام أنها حصلت على قلادة انتزعها مقاتلوها من أحد جنود لواء "غفعاتي" خلال العملية، وقالت: "لن نتحدث أكثر من ذلك ونترك الإجابة لقيادة جيش العدو والتي تعرف جيدا لمن هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت". -وكالات