الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قيادي بحماس: ننتظر الكثير من حزب الله ومندهشون من موقف السلطة

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موسى أبومرزوق

أبدى موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس اندهاشه من الموقف “المخزي لإخواننا في السلطة الفلسطينية” في رام الله، على حد وصفه.
وقال أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد: "كنا ننتظر الكثير من حزب الله ومن إخواننا في الضفة لكننا مندهشون من الموقف المخزي لإخواننا في السلطة"
وأضاف أبو مرزوق، أن "هناك أصواتا جيدة بين مسؤولي السلطة، لكن بقية الأصوات تدّعي كثيرا".
وذكر أن هناك الكثير من "الأجانب" أبلغوه بأن أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس.

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(الأناضول)

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