 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قيادي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يكرر في الضفة جرائم الحرب بغزة

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مصطفى البرغوثي

قال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يكرر في جنين والضفة الغربية جرائم الحرب" التي يرتكبها في قطاع غزة، منذ 8 أشهر.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البرغوثي عبر بيان وصل الأناضول، تعليقا على مقتل 7 أشخاص من أبناء مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بينهم رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين الحكومي أسيد جبارين، وطفل، ومدرس، إثر عملية عسكرية إسرائيلية.


وأضاف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر في مخيم جنين والضفة الغربية جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة".


وصباح الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "عدوانا إسرائيليا أسفر عن 7 شهداء و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".


بدورهم، أفاد شهود عيان للأناضول بأن "من بين الشهداء طبيبا كان في طريقه للعمل، ومعلما، وطالب مدرسة".


وبين الشهود أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، قبل أن تواجه اشتباكات مع نشطاء فلسطينيين".


ولفتوا إلى أن طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق في سماء جنين.


وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، ما أدى إجمالا إلى مقتل 513 فلسطينيين (بينهم قتلى جنين اليوم) منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.


فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)

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