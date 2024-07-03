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الأربعاء 03 تموز 2024
12:45 ص
قيس سعيّد يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية في تونس
الرئيس التونسي قيس سعيد - (أرشيفية)
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيد حدد السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية في البلاد.
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وجاء في بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها في "فيسبوك": "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
تونس
انتخابات
انتخابات رئاسية
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