 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قيس سعيّد يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد - (أرشيفية)
الرئيس التونسي قيس سعيد - (أرشيفية)
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيد حدد السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية في البلاد.اضافة اعلان

وجاء في بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها في "فيسبوك": "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
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