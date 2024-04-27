السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كان جالسا مع والديه في الحديقة.. وفاة شاب جراء سقوط شجرة عليه بدمشق

الشاب الدكتور مصطفى البقاعي
الشاب الدكتور مصطفى البقاعي

قضى شاب بسبب سقوط شجرة اقتلعتها عاصفة رياح شديدة ضربت العاصمة دمشق بصورة مفاجئة، مساء أمس الجمعة.

 

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وتداولت حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الشاب "مصطفى البقاعي" بعد أن تسببت العاصفة المفاجئة باقتلاع شجرة وسقوطها على رأسه، في أثناء جلوسه مع والديه داخل حديقة "تشرين" وسط دمشق.

وأوضحت المصادر أن البقاعي كان طالباً في السنة السادسة بكلية الطب البشري في جامعة دمشق، وبأنه كان شاباً طيباً ومحبوباً من قبل زملائه ومعارفه.

"الرياح الهابطة" تضرب دمشق

وتشهد دمشق ومناطق متفرقة من سوريا حتى نهاية الشهر الجاري، حالة عدم استقرار في الجو تنتج عنها ظاهرة تسمى "الرياح الهابطة".

تنشأ الظاهرة مع اندفاع رياح قوية تهبط بقوة نحو الأرض عند مرور السحب الركامية، لتتراوح سرعة هذه الرياح الهابطة ما بين 64 - 130 كيلومتراً في الساعة في بعض الأحيان.


وتتميز هذه الرياح بأنها قوية ومفاجئة، تبدأ بهبات نشطة ومن ثم تثير الغبار في المنطقة بشكل مفاجئ، لتشتد هبات الرياح بعد ذلك بشكل كبير، وسرعان ما تتطور لتكون مصحوبة بالبرق والأمطار الشديدة، وغالباً ما تنتهي بمدة أقصاها 15 دقيقة.


وتتشكل الظاهرة نتيجة تيار هوائي يتحرك باتجاه الأسفل بشكل سريع، وذلك عندما يتبخر الهواء الدافئ والرطب من سطح الأرض ويتصاعد إلى الأعلى. ولأن الهواء الرطب الدافئ أخف من الهواء الجاف؛ فإنه يتحرك بسرعة كبيرة نحو الأسفل، وهذا ما يعرف باسم "الرياح الهابطة". وكالات

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