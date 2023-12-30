كتائب القسام: أوقعنا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح غرب غزة

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قالت كتائب القسام إن مجاهديها "اشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلت عن مصدر في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب، قوله إنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يتعامل المستشفى مع إصابات قاتلة في صفوف الجنود ناجمة عن طلقات وشظايا في الصدر.