الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام تدمر دبابتين إسرائيليتين

كتائب القسام تدمر دبابتين إسرائيليتين
كتائب القسام تدمر دبابتين إسرائيليتين
 أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تدمير دبابتين إسرائيليتين، اليوم الأحد، في محور جنوب قطاع غزة بقذائف "الياسين 105"، في الوقت الذي قصفت فيه سرايا القدس بوابة السناطي في غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون.اضافة اعلان
وكان الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد أعلن في وقت سابق، أن "سرايا القدس جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام".
وتدور منذ فجر اليوم، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال بيت حانون ومنطقة أبراج العودة وشمال جباليا وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كما تدور حاليا اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة الفلسطينية في محاور عدة بمدينة غزة بينها حي النصر وحي الشيخ رضوان ومحيط مخيم الشاطئ شمالي غربي القطاع.
وكان الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أعلن أمس السبت توثيق "تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري" على قطاع غزة.
وأوضح أبو عبيدة، في كلمة مسجلة أن الكتائب "دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية"، مؤكدا أن دبابات الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
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