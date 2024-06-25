“كتائب القسام” تستدرج قوة إسرائيلية لكمين محكم في الضفة الغربية

اضافة اعلان

عملية مشتركة لكتائب القسام وكتائب الأقصى في طولكرم بمنطقة الجاروشية عند جدار الفصل العنصري، وإطلاق النار تجاه آليات لجيش الاحتلال الذي لا يعترف عادةً بخسائره بمثل هكذا عمليات.



نرى هنا الوحدة الوطنية بأتم صورها فلسنا بحاجة لمؤتمرات مصالحة فالمقاومة تجمع شعبنا وأوسلو تفرقه. pic.twitter.com/TOPrk9Xq8d — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) June 25, 2024

وشددت على أن “العملية تأتي ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتسطر وحدة الدم والسلاح، وتحت خندق واحد بالمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في الميدان”.( د ب أ )