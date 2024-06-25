 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“كتائب القسام” تستدرج قوة إسرائيلية لكمين محكم في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” في طولكرم  بالضفة الغربية، أن وحدة النخبة المشتركة في “كتائب القسام” و”كتائب شهداء الأقصى” تمكّنت، الليلة الماضية، من استدراج قوة من الجيش الإسرائيلي لكمين محكم.اضافة اعلان
وقالت “القسام”، في بيان صحفي أورده “المركز الفلسطيني للإعلام”، اليوم الثلاثاء، إنه “في عملية مركبة ودقيقة من خلال الرصد والمتابعة والتسلل الدقيق، جرى استدراج مركبة تقلّ عدداً من جنود العدو داخل مركبة، ومن بعد ذلك قمنا باستهداف كل من بداخل المركبة”.

وشددت على أن “العملية تأتي ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتسطر وحدة الدم والسلاح، وتحت خندق واحد بالمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في الميدان”.( د ب أ )
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