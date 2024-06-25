“كتائب القسام” تستدرج قوة إسرائيلية لكمين محكم في الضفة الغربية

وقالت “القسام”، في بيان صحفي أورده “المركز الفلسطيني للإعلام”، اليوم الثلاثاء، إنه “في عملية مركبة ودقيقة من خلال الرصد والمتابعة والتسلل الدقيق، جرى استدراج مركبة تقلّ عدداً من جنود العدو داخل مركبة، ومن بعد ذلك قمنا باستهداف كل من بداخل المركبة”.
وشددت على أن “العملية تأتي ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتسطر وحدة الدم والسلاح، وتحت خندق واحد بالمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في الميدان”.( د ب أ )
عملية مشتركة لكتائب القسام وكتائب الأقصى في طولكرم بمنطقة الجاروشية عند جدار الفصل العنصري، وإطلاق النار تجاه آليات لجيش الاحتلال الذي لا يعترف عادةً بخسائره بمثل هكذا عمليات.— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) June 25, 2024
نرى هنا الوحدة الوطنية بأتم صورها فلسنا بحاجة لمؤتمرات مصالحة فالمقاومة تجمع شعبنا وأوسلو تفرقه. pic.twitter.com/TOPrk9Xq8d