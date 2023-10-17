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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
5:06 م
كتائب القسام تعلن استشهاد القيادي البارز أيمن نوفل
أيمن نوفل
أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، استشهاد أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في الكتائب، والذي ارتقى إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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