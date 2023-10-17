الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام تعلن استشهاد القيادي البارز أيمن نوفل

أيمن نوفل
أيمن نوفل
أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، استشهاد أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في الكتائب، والذي ارتقى إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
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