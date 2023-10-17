كتائب القسام تعلن استشهاد القيادي البارز أيمن نوفل

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أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، استشهاد أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في الكتائب، والذي ارتقى إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.