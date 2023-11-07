الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
11:32 ص
كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال
كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال
أعلنت كتائب القسام تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اشتباكات على مشارف مخيم الشاطئ استخدمت فيها قذائف الياسين 105.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
"الأعلى للجامعات" في مصر يعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة
منذ1 ساعة
الأونروا: 70 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين
منذ2 ساعة
موقع "أكسيوس": الحرب في غزة تخلق توترات في أماكن العمل الأمريكية
منذ2 ساعة
الاحتلال الإسرائيلي يهاجم غوتيريش إثر انتقاده القصف الوحشي: لا يمكنك أن تظل أميناً عاماً ولو لدقيقة أخرى
منذ2 ساعة
عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة
منذ2 ساعة
جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين
منذ3 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
ما العلاقة بين التدخين والسرطان؟
صحة وأسرة
|
منذ 3 دقيقة
افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا
آخر الأخبار
|
منذ 4 دقيقة
الذكاء الاصطناعي يتنبأ باحتمالات إصابة العين بالمياه الزرقاء
صحة وأسرة
|
منذ 13 دقيقة
كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال
عربي
|
منذ 18 دقيقة
إنتاج: تعاون أردني فلسطيني لإعادة الحياة لقطاع غزة التكنولوجي
الاقتصاد المحلي
|
منذ 22 دقيقة
"كوريا سوثرن بور" تتبرع بأجهزة «برايل» لجمعية الضياء الخيرية للمكفوفين
الاقتصاد المحلي
|
منذ 34 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الأردن يكسر الحصار على غزه
د.عبدالله سرور الزعبي
|
اليوم
إنزال في تل الهوى
ماهر أبو طير
|
اليوم
الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة
محمود الخطاطبة
|
اليوم
غزة وما سبق
نادر رنتيسي
|
اليوم
من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي
حسني عايش
|
اليوم
الغاز للمدن الصناعية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا
رعد التل
|
اليوم
تقييد المحكمة الجنائية الدولية
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
صحافة عبرية
المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب
صحافة عبرية
|
منذ14 ساعة
الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد
ترجمات
|
منذ14 ساعة
هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟
ترجمات
|
منذ14 ساعة
هبط عن السلم
ترجمات
|
05 تشرين الثاني 2023
كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟
ترجمات
|
05 تشرين الثاني 2023
ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة
ترجمات
|
04 تشرين الثاني 2023