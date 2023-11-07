كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال

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أعلنت كتائب القسام تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اشتباكات على مشارف مخيم الشاطئ استخدمت فيها قذائف الياسين 105.