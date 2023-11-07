الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال

كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال
كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال
أعلنت كتائب القسام تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اشتباكات على مشارف مخيم الشاطئ استخدمت فيها قذائف الياسين 105.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
download

"الأعلى للجامعات" في مصر يعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

منذ1 ساعة
أفراح الأردنيين تتحول لمواقف تضامنية مع غزة: فرح واحد وجرح واحد

الأونروا: 70 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين

منذ2 ساعة
موقع "أكسيوس": الحرب في غزة تخلق توترات في أماكن العمل الأمريكية

موقع "أكسيوس": الحرب في غزة تخلق توترات في أماكن العمل الأمريكية

منذ2 ساعة
reuters_com_2021_newsml_RC26VL9X103L

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم غوتيريش إثر انتقاده القصف الوحشي: لا يمكنك أن تظل أميناً عاماً ولو لدقيقة أخرى

منذ2 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة

منذ2 ساعة
جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين

جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

غزة وما سبق

نادر رنتيسي |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الغاز للمدن الصناعية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا

رعد التل |اليوم

تقييد المحكمة الجنائية الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
صحافة عبرية
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

صحافة عبرية | منذ14 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات | منذ14 ساعة
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
 