الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
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كتائب القسام تنشر تفاصيل "العملية الكبرى" التي سحقت 21 جنديا صهيونيا

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من انفجار المغازي أمس

نشرت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العملية الكبرى التي أدت إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا باعتراف الاحتلال وسط قطاع غزة في أكبر حصيلة يومية مني بها منذ دخوله البري إلى القطاع.

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وقالت الكتائب في بيان إنه "في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها".

وأضافت: "بالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

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