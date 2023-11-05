كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين وتدمر دبابتين

اضافة اعلان

أعلنت كتائب القسام قبيل فجر اليوم الأحد أن مقاتليها أوقعوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف "الياسين 105".وقالت كتائب القسام -في بيان- إنها دمرت دبابتين إسرائيليتين، وأضافت أن مقاتليها عادوا لقواعدهم بسلام.وكان مراسل الجزيرة أفاد قبل ذلك بتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.