الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين وتدمر دبابتين

كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين وتدمر دبابتين
كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين وتدمر دبابتين
أعلنت كتائب القسام قبيل فجر اليوم الأحد أن مقاتليها أوقعوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف "الياسين 105".اضافة اعلان

وقالت كتائب القسام -في بيان- إنها دمرت دبابتين إسرائيليتين، وأضافت أن مقاتليها عادوا لقواعدهم بسلام.

وكان مراسل الجزيرة أفاد قبل ذلك بتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.
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