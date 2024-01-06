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السبت 06 كانون الثاني 2024
2:16 م
كتائب القسام: حاصرنا 9 جنود في بني سهيلا وأوقعناهم بين قتيل وجريح
كتائب القسام - (أرشيفية)
قالت كتائب القسام إن مقاتليها حاصروا أمس الجمعة قوة صهيونية من 9 جنود، واشتبكوا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وأضافت الكتائب أن الطيران المروحي الإسرائيلي حضر لنقل القتلى والمصابين.
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غزة
طوفان الاقصي
كتائب القسام
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