كتائب القسام: حاصرنا 9 جنود في بني سهيلا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

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قالت كتائب القسام إن مقاتليها حاصروا أمس الجمعة قوة صهيونية من 9 جنود، واشتبكوا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.وأضافت الكتائب أن الطيران المروحي الإسرائيلي حضر لنقل القتلى والمصابين.