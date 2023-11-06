الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام: دمرنا دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا

كتائب القسام: دمرنا دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا
كتائب القسام: دمرنا دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا
قالت كتائب القسام إنها دمرت صباح اليوم دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة الياسين 105 صباح اليوم.اضافة اعلان
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