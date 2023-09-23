السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مطبوع وعلى غلافه علم "إسرائيل"

كتاب التربية الوطنية يثير غضب اللبنانيين

متابعة رصد حركة تزوير الكتب وتشويه مضامينها في لبنان
متابعة رصد حركة تزوير الكتب وتشويه مضامينها في لبنان
أكّدت وزارة التربيّة اللبنانية أنّه "تم رصد كتاب التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة مطبوعاً وعليه غلاف يحمل صورة مبنى الأمم المتحدة وعلم إسرائيل من بين أعلام دول العالم".اضافة اعلان

وفي بيانٍ صادرٍ عن مكتبها الاعلاميّ، أشارت إلى أنّ "عمليات نسخ الكتب وإعادة طبع الكتب المدرسية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء تتزايد في الآونة الأخيرة، وآخرها حتى اليوم كتاب التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة الموحد المحصور بالمركز التربويّ بناء للدستور واتفاق الطائف".

وأضافت "لذا كلّف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق والدائرة القانونية في المركز القيام بالإجراءات القانونيّة والملاحقة القضائية لجميع الذين أقدموا على النسخ والطبع والتشويه غير البريء لكتاب التربية الموحد ولانتهاك الحق في إنتاج سلاسل الكتاب المدرسي الوطنيّ الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء حصرا.

وذلك على غرار الإجراءات التي كان اتخذها المركز منذ فترة بحق دور النشر التي أنتجت كتباً مدرسية بطريقة غير قانونية وتم تنفيذ الإنذارات والأحكام بحقها بصورة حازمة وحاسمة".

وأكّدت وزارة التربيّة، انّ "الوزير الحلبي كلّف رئيسة المركز متابعة رصد حركة تزوير الكتب وتشويه مضامينها، وذلك بالتعاون مع نقابة الناشرين التي تتواصل بصورة مستدامة مع المركز التربوي ووزارة التربية لضبط هذا التفلت وانتهاك الملكية الفكرية والحق القانوني في الإنتاج".

وحذّر المدارس من مغبة اعتماد مثل هذه الكتب، مطالباً السلطات الأمنية بالتحرك منعاً لهذا التفلت، الذي تسببت به أساساً الأوضاع الاقتصادية وانحدار قيمة الليرة تجاه الدولار وعدم تقدم أي شركة أو دار نشر للمشاركة في المناقصات المخصصة لطباعة الكتاب الوطني نظرا لكونها بالليرة اللبنانية". -وكالات

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