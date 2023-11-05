كتيبة جنين في سرايا القدس تستهدف قوات وآليات الاحتلال

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قالت كتيبة جنين في سرايا القدس -الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-، إنها فجّرت عبوات ناسفة في قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جنين.وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، وُصفت إصابته بالخطرة.وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ودهم لمنازل المواطنين في المدينة. وبثت وسائل إعلام محلية فلسطينية صورا تُظهر لحظة اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين.فيما استُهدفت سيارة "جيب" عسكرية إسرائيلية، بعبوة محلية الصنع في بلدة عزون شرقي قلقيلية، بالضفة الغربية.وقد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات، من قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين. الجزيرة