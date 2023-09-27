كشف مصير عريس وعروس حريق نينوى وتفاصيل أكثر عن الفاجعة

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مع حالة الصدمة التي خلفها حريق "الزفاف المأساوي" في الحمدانية الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، كثرت التساؤلات في الساعات الماضية عن مصير العروس والعريس.وقال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة "الأولى" العراقية الخاصة إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهم مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".من جهتها، استعرضت مديرية الدفاع المدني في العراق، الأربعاء، تفاصيل في حادث الحريق الذي شب بصورة سريعة داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل وأصاب نحو 150 آخرين، مساء الثلاثاء.وقالت المديرية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".وتابعت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".ويذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الأربعاء، إصدارها لأوامر بإلقاء القبض على 4 أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس في حين أعلنت البلاد الحداد 3 أيام.المصدر: سي أن أن + سكاي نيوز