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الأربعاء 06 آذار 2024
6:12 م
كندا ستعيد تمويل الأونروا
تعبيرية
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول كندي، قوله: "سنعيد تمويلنا لوكالة الأونروا".
ويأتي ذلك بعد أن علّقت كندا إضافة إلى دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة تمويل الأونروا بعد مزاعم صهيونية تتعلق بموظفين للوكالة في غزة.
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