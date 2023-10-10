الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كهرباء غزة تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

كهرباء غزة تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء
كهرباء غزة تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء
حذرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة
وغير المسبوقة لأزمة الكهرباء الحالية وانقطاعها لساعات طويلة.
وأكدت الشركة أن عددا كبيرا من المناطق السكنية في قطاع غزة، حُرمت من التيار الكهربائي لأكثر من 30 ساعة بسبب الدمار الكبير الذي حل بشبكاتها ومغذياتها الكهربائية والوقت الكبير اللازم لإعادة بنائها وترميمها.اضافة اعلان
وحذرت من تأثير ذلك على قطاعات حيوية على رأسها القطاع الصحي والخدماتي وإمدادات المياه ومضخات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وخدمات البلديات.
كما حذرت من الانعكاسات الخطيرة من انقطاع إمدادات الكهرباء بشكل كامل في حال توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل، مع قرب نفاد الوقود المخصص لتشغيلها المتوقع غدا الأربعاء.
ودعت الشركة المجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة إلى ضرورة التدخل العاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة. - (بترا)
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