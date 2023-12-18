الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"كورنيت" ينسف "همرًا إسرائيليا" في غزة (فيديو)

"كورنيت" ينسف "همرًا إسرائيليا" في غزة
"كورنيت" ينسف "همرًا إسرائيليا" في غزة
فجر مقاتلو القسام جيبا صهيونيا من نوع همر، بعد استهدافه بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا.

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