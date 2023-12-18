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الإثنين 18 كانون الأول 2023
5:09 م
"كورنيت" ينسف "همرًا إسرائيليا" في غزة (فيديو)
"كورنيت" ينسف "همرًا إسرائيليا" في غزة
فجر مقاتلو القسام جيبا صهيونيا من نوع همر، بعد استهدافه بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا.
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