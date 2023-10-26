الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كوريا الشمالية تتهم "إسرائيل" بقصف مستشفى غزة وتقول إن أمريكا “متواطئة”

كيم جونغ أون
كيم جونغ ان
اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول قائلة إنها ارتكبت علنا جريمة حرب “تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة”.اضافة اعلان
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حمل متحدث باسم الوزارة الولايات المتحدة مسؤولية “إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق” من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث “هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها”. ولم يقدم بيان وزارة الخارجية أي دليل يدعم تصريحاته.
كثيرا ما عارضت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وجهات النظر الغربية، وخاصة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، حول القضايا الدولية. كما تهاجم بشكل روتيني الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة إن 471 شخصا استشهدوا في قصف المستشفى الأهلي العربي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال فلسطينيون ودول عربية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى.-(رويترز)
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