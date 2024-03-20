الأربعاء 20 آذار 2024
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كوشنر يدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.. ويقترح نقل سكان غزة إلى النقب- (فيديو)

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جاريد كوشنر

واجه جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، انتقادات حادة يوم الثلاثاء بسبب تعليقات وصف فيها العقارات المطلة على الواجهة البحرية في قطاع غزة بأنها “ذات قيمة” في خضم الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، حسبما ذكرت مجلة “بوليتيكو.

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وفي فعالية أقيمت في 8 آذار/مارس في جامعة هارفارد ، قال كوشنر، الذي عمل مستشارًا كبيرًا لترامب خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، إن “ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة… إذا ركز الناس على بناء سبل العيش”.

وقال كوشنر: “إنه وضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن من وجهة نظر إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس ثم تنظيف الأمر”. ثم أضاف أنه يتعين على إسرائيل نقل المدنيين الفلسطينيين إلى صحراء النقب في الجنوب.


وتلقى كوشنر ردود فعل سريعة وحادة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث  نشر ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية ذو الميول اليسارية، على موقع X: ” يدعو جاريد كوشنر، صهر ترامب، الآن، علناً  إلى التطهير العرقي في غزة، بعد أيام من منحه جائزة من لجنة مكافحة التشهير”.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة بارزة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة،   كوشنر جائزة لـ “عمله الحيوي والمؤثر للغاية بشأن اتفاقيات إبراهيم”، التي شهدت قيام دول عربية مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت رابطة مكافحة التشهير لصحيفة بوليتيكو إنها متمسكة بالجائزة، مشيرة إلى تصريحات رئيسها التنفيذي جوناثان غرينبلات في حفل توزيع الجوائز في وقت سابق من هذا الشهر، بأن “خدمته العامة ساعدت بشكل فريد في تعزيز قضية السلام في الشرق الأوسط”.


وتأتي تعليقات كوشنر في أعقاب محاولات الجمهوريين للتقليل من أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة والحياة بكرامة وحرية.


وقد ألمح مشرعو الحزب الجمهوري إلى أنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون الأراضي التي تحتلها إسرائيل . حتى أن أحد الجمهوريين من ولاية تينيسي دعا إلى “قتلهم جميعًا” عندما واجهه ناشط فلسطيني.


وقد نأى كوشنر وزوجته إيفانكا بنفسيهما عن ترامب منذ أن ترك منصبه، وقد صرح كوشنر أنه لن يعود إلى البيت الأبيض إذا تم انتخاب والد زوجته رئيسًا. لكنه يظل شخصية مؤثرة في فلك ترامب.

 

ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق.


وعلى الرغم من عدم وجود أي خبرة له في السياسة الخارجية، عمل كوشنر كمبعوث رئاسي غير رسمي لدول الشرق الأوسط خلال رئاسة والد زوجته. لقد بنى علاقة وثيقة مع المملكة العربية السعودية، وساعد في التوسط في اتفاقيات إبراهيم، وأصبح الشخص الرئيسي في إدارة ترامب في اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية.-(وكالات)

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