السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف سيقوم الجيش الأميركي بإسقاط مساعدات جوية لغزة؟

557506
إسقاط مساعدات جواً فوق غزة في رفح جنوبي القطاع-(أرشيفية)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الجمعة)، إصدار أمر بإنزال جوي لمساعدات إنسانية من الجو في غزة، ومن المقرر أن يبدأ الجيش الأميركي في تنفيذ عمليات إسقاط جوي للأغذية والإمدادات على غزة في الأيام المقبلة.

اضافة اعلان


كيف سيتم الإنزال الجوي للمساعدات؟

 

 ستستخدم الولايات المتحدة طائرات عسكرية لإسقاط الإمدادات فوق غزة. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح أي نوع من الطائرات سيتم استخدامها، فإن طائرات «سي-17» و«سي-130» هي الأنسب لهذه المهمة.


يقوم الجنود على الأرض بتحميل الإمدادات على أرفف، والتي يتم بعد ذلك تحميلها على الطائرات ثم تثبيتها في مكانها.


بمجرد أن تصبح الطائرة فوق المنطقة التي تحتاج إلى الإمدادات، يتم فك القفل الذي يثبت الأرفف في مكانها ثم يجري إنزالها إلى الأرض بمساعدة مظلة مثبتة على منصة الأرفف.

ما هي المخاطر؟


في حين يمكن للجيش أن يراقب أنماط الطقس مسبقاً، تلعب الرياح دوراً كبيراً في ضمان هبوط منصات الأرفف في المكان الذي ينبغي أن تهبط فيه. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المساعدات التي تقدمها دول أخرى وينتهي بها الأمر في البحر.


وغزة مكتظة بالسكان ويقول المسؤولون إنه سيكون من الصعب ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، وألا ينتهي بها الأمر في مكان لا يمكن الوصول إليه.


وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: «من الصعب للغاية القيام بعملية إسقاط جوي في بيئة مزدحمة مثل غزة».


ويقول المسؤولون أيضاً إنه من دون وجود عسكري أميركي على الأرض، ليس هناك ضمان بأن المساعدات لن تصل في النهاية إلى أيدي حركة «حماس»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.


عمليات إنزال جوي أميركي سابقة

 
في كل عام خلال عيد الميلاد، تقوم الولايات المتحدة بإسقاط مساعدات إنسانية إلى الجزر النائية في المحيط الهادئ في جهد يُعرف باسم «عملية إسقاط عيد الميلاد».


وفي عام 2014، أسقط الجيش الأميركي مساعدات جوية في شمال العراق، عندما حاصر مقاتلو تنظيم «داعش» المدنيين. وفي تلك الأشهر القليلة، تم إسقاط أكثر من 100 ألف وجبة و96 ألف زجاجة مياه جواً.


ما هي الخيارات التي يتم بحثها؟

 

 قال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين أمس (الجمعة) إن الولايات المتحدة تدرس أيضاً إمكانية فتح ممر بحري لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة.
وقال مسؤول أميركي إن أحد الخيارات المحتملة هو شحن المساعدات بحراً من قبرص على بعد نحو 210 أميال بحرية قبالة ساحل غزة على البحر المتوسط.
وقال المسؤول إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن المشاركة العسكرية في مثل هذه العملية، مضيفاً أن الإسرائيليين «متقبلون للغاية» لخيار الجسر البحري؛ لأنه سيتفادى التأخير الناجم عن قيام المحتجين بإغلاق المعابر البرية أمام قوافل المساعدات، لكن الواقع هو أن الخيار البحري باستخدام الجيش يمثل تحدياً كبيراً، مع عدم وجود موقع واضح يمكن من خلاله تفريغ المساعدات من السفن.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة - (أرشيفية)

صحة غزة: الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود لشمال القطاع

24 شباط 2024
20231211175227reup-2023-12-11t175050z_1359958949_rc23v4auryam_rtrmadp_3_israel-palestinians-washington-protest.h-730x438

واشنطن.. آلاف يشاركون بمسيرة تطالب بوقف الحرب في غزة

18 شباط 2024
6eb1885695d7187c1d643fc868371356

هنية: لن نرضى إلا برفع الحصار وإعادة الإعمار

17 شباط 2024
thumbs_b_c_f8461107c9a69ef9e8edc8637481f01b

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة

15 شباط 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_6c97b2f356f3db6faa2006111d2ef41d

8 ساعات مشيا.. رحلة نزوح مضنية لـ3 أطفال أنهكهم الجوع بغزة

منذأقل من دقيقة
thumbs_b_c_34e7fa33f2ef91ad29b7287c96de7605

هآرتس: تفسيرات "إسرائيل" بشأن مجزرة الطحين "غير مقنعة"

منذ 14 دقيقة
vfvj-tv-1-730x438

روبرت فورد: الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي

منذ 20 دقيقة
thumbs_b_c_95b0f0f59fa1b58cd04e11ccc56da995

لافروف: ميثاق الأمم المتحدة “رائع” لكن الغرب لا يلتزم به

منذ 24 دقيقة
557484

غانتس يزور واشنطن الأحد للقاء مسؤولين دون موافقة نتنياهو

منذ 32 دقيقة
GettyImages-2036342515

معلومات سرية.. صديق الطيار بوشنل يكشف عن قوات أميركية في أنفاق غزة

منذ 44 دقيقة
افكار و مواقف

الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

د. محمد حسين المومني |اليوم

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

خالد دلال |اليوم
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني
 
 