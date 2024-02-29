الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لأول مرة.. البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

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البرلمان الأوروبي

دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها.

 
وتمت الموافقة على تقرير عام 2023 في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول “وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه” بأغلبية 265 صوتا مقابل رفض 253 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.

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وتمت إضافة عبارة “الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة” إلى المادة 62 من التقرير بناء على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.


وجاء في التقرير الجديد المنقح والموافق عليه، “إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي مدعوون، على وجه الخصوص، إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، لضمان الوصول دون انقطاع إلى الغذاء والماء للجميع”.


وبذلك دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى وقف إطلاق النار في غزة.


وفي القرار الذي تم تبنيه في 18 يناير/ كانون الثاني، كان “الوقف الدائم لإطلاق النار” مشروطاً بالإفراج عن جميع السجناء وتصفية حماس.


في جلسة الجمعية العامة بشأن التقرير المعني، الثلاثاء، انتقد العديد من النواب عدم إدراج غزة في التقرير، واتهموا الاتحاد الأوروبي بترك إسرائيل دون عقاب على الرغم من الجرائم التي ارتكبتها.- (الأناضول)

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