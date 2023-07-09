الإثنين 10 تموز 2023
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لإنهاء الأزمة.. مصر تستضيف "قمة دول جوار السودان"

قوات من الجيش السواداني خلال عملية تموضع لها في أم درمان-(وكالات)
قوات من الجيش السواداني خلال عملية تموضع لها في أم درمان-(وكالات)
 أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن بلاده ستستضيف "قمة دول جوار السودان" في يوم الخميس المقبل 13 تموز (يوليو) الحالي.
وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة ستسعى إلى اتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.اضافة اعلان
وجاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".
وأضاف: "تستضيف مصر في 13 تموز(يوليو) 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".
الى ذلك، تزامنا مع تقارير تتحدث عن رفض الجيش السوداني لصيغة أفريقية تنص على لقاء مباشر بين قائدي الجيش عبدالفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حذر محللون من نفاد فرص الحل السلمي في البلاد.
في وقت يتسع فيه الرفض الشعبي للقتال الدائر بين الطرفين منذ منتصف نيسان(أبريل) والذي خلف نحو 10 آلاف قتيل وجريح في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور الخمس بغرب البلاد إضافة إلى خسائر مادية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.
ويسعى مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي للجمع بين طرفي القتال وتنفيذ خطته التي أعلنها في الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) والتي تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وأطراف عربية أخرى إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
ميدانيا، نفى الجيش السوداني في بيان رسمي، امس، أن يكون قد شن أي غارة جوية، السبت، في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم نتج عنها مقتل وإصابة مدنيين.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن القوات الجوية لم تتعامل مع أي أهداف معادية في أم درمان.
وأضافت أن قوات الدعم السريع هي من ألصقت هذه التهمة بالقوات المسلحة في "إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه المليشيا المتمردة محاولة تغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين".
وتابعت: "أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا".
وكانت صفحة القوات المسلحة السودانية على "فيسبوك" قالت، السبت، بأن قوات العمل الخاص، نفذت عملية نوعية في مدينة أم درمان ضد قوات الدعم السريع. 
ولم تذكر الصفحة أي شيء عن مشاركة قوات جوية في العملية.
وشهدت مدينة أم درمان خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أنباء عن تحقيق الجيش تقدما في المدينة.
وذكرت وزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في ضربة جوية نفذها الجيش في مدينة أم درمان.
وفي وقت لاحق ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقتل مدنيين في أم درمان.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش عبر عن أسفه لما توارد من أنباء عن مقتل أكثر من 20 مدنيا بسبب ضربة جوية في أم درمان.
وندد بمقتل مدنيين بسبب العنف في إقليم دارفور، وعبر عن قلقه بشأن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال إن ثمة تجاهلا تاما للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق.-(وكالات)
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