الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"لابيد": إسرائيل تشهد انهيارا بعلاقاتها الخارجية بسبب حكومة "مهملة"

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يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إن تل أبيب تشهد انهيارا في علاقاتها الخارجية بسبب وجود حكومة "مهملة" على حد قوله.

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جاء ذلك في منشور لزعيم المعارضة عبر منصة "إكس"، تعقيبا على قرار كندا حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.


وأضاف لابيد أن قرار كندا بتعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل "هو قرار خاطئ وضار وخطير".


وأضاف: "تشن إسرائيل حربا ضد منظمة إرهابية متطرفة وقاسية، والكنديون ببساطة لا يفهمون ما يحدث هنا حقا"، على حد زعمه.


وأشار إلى أن "هذا لا يغير من حقيقة أننا نشهد انهيار علاقات إسرائيل الخارجية بسبب حكومة شريرة ومهملة تديرها بشكل رهيب".


بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكندية خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد إرهابيي حماس"، على حد قوله.


وأضاف: "سوف يحكم التاريخ على تصرفات كندا الحالية بقسوة".


وتابع: "ستواصل إسرائيل القتال حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".


وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن بلادها ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.


وجاءت تصريحات جولي لموقع "ذا ستار" الكندي بعد يوم من دعوة مجلس النواب في كندا إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.


ومؤخرا، أخرت كندا شحنة مكونة 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية وشحنة أخرى من أجهزة الرؤية الليلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".


وأضافت الصحيفة: "حسب التقديرات، فإن إعلان الوزيرة يأتي على خلفية قرار الحزب الحاكم في كندا تعديل مقترح كان من المفترض إقراره في مجلس النواب، من خلال إبدال "الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين" بالدعوة إلى "العمل مع المجتمع الدولي على تحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم، بما في ذلك الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين عن طريق التفاوض".


وجاء تخفيف القرار بعد محادثة أجراها الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وفق ذات المصدر.


وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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