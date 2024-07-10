 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لازاريني: "إسرائيل" قصفت ثلثي مدارس الأونروا منذ بدء الحرب على غزة

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فيليبي لازاريني

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليبي لازاريني، الأربعاء، إن إسرائيل قصفت ثلثي مدارس الوكالة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 4 منها خلال الأيام الأربعة الماضية.

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وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس": "في غزة، قُصف 4 مدارس خلال الأيام الأربعة الماضية".


وأضاف: "منذ بدء الحرب، قُصف ثلثا مدارس الأونروا في غزة، بعضها تم تفجيره بشكل كامل، والعديد منها لحقت به أضرار بالغة".


وأكد لازاريني أن "المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال، إلى ملاجئ مكتظة، وغالبًا ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس".


وبيّن أنه "بعد مرور 9 أشهر (من الحرب)، وتحت أنظارنا، لا تزال عمليات القتل والدمار مستمرة بلا هوادة".


وشدد لازاريني على أن "غزة ليست مكانا آمنًا للأطفال"، مؤكدا على أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد".


وطالب بـ "وقف إطلاق النار فورا قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا".


ولم يذكر لازاريني تفاصيل حول المدارس الأربع المستهدفة إلا الجيش الإسرائيلي زعم، السبت، استهدافه مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.


كما سقط 25 قتيلا وأكثر من 53 مصابا في قصف جوي إسرائيلي استهدف، مساء الثلاثاء، مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.


وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.-(الأناضول)

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