لبنان: إصابة سوري أطلق النار بمحيط السفارة الأميركية في عوكر

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وأضاف الجيش في تدوينة على منصة إكس إنه تم توقيف مطلق النار ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وتحديد ملابسات الحادثة.وبعد الواقعة، أكدت السفارة الأميركية في لبنان أن جميع منشآتها آمنة وكذلك عامليها "بعد إطلاق نار من أسلحة خفيفة" بالقرب من مدخل السفارة.وقالت "التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق بالسلطات اللبنانية بشأن حادثة إطلاق النار".كان تلفزيون (إم.تي.في) اللبناني أفاد بمقتل شخص أطلق النار على السفارة الأميركية، وأفادت وسائل إعلام لبنانية أخرى بأنه كان هناك أكثر من مهاجم.وفي سبتمبر أيلول الماضي أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان اعتقال شخص أطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر وضبط السلاح المستعمل في العملية.-(وكالات)