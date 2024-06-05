 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لبنان: إصابة سوري أطلق النار بمحيط السفارة الأميركية في عوكر

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حراس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر
قال الجيش اللبناني اليوم الأربعاء إن السفارة الأميركية بلبنان في منطقة عوكر تعرضت إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، وإن عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة ردوا بإطلاق النيران ما أسفر عن إصابته.اضافة اعلان
وأضاف الجيش في تدوينة على منصة إكس إنه تم توقيف مطلق النار ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وتحديد ملابسات الحادثة.
وبعد الواقعة، أكدت السفارة الأميركية في لبنان أن جميع منشآتها آمنة وكذلك عامليها "بعد إطلاق نار من أسلحة خفيفة" بالقرب من مدخل السفارة.
وقالت "التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق بالسلطات اللبنانية بشأن حادثة إطلاق النار".
كان تلفزيون (إم.تي.في) اللبناني أفاد بمقتل شخص أطلق النار على السفارة الأميركية، وأفادت وسائل إعلام لبنانية أخرى بأنه كان هناك أكثر من مهاجم.
وفي سبتمبر أيلول الماضي أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان اعتقال شخص أطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر وضبط السلاح المستعمل في العملية.-(وكالات)
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