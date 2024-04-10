الأربعاء 10 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لبنان.. .. العثور على صراف موضوع على لائحة العقوبات الأميركية مقتولا

الأمن اللبناني
الأمن اللبناني

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأنه تم العثور على صراف وضعته الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات بتهمة تحويل أموال إلى غزة مقتولا بعد أن انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

وعثر مساء أمس على محمد إبراهيم سرور (57 عاما) مقتولا في منطقة بيت مري في المتن الشمالي، بعدما انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

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ويعمل سرور في الصرافة والتحويلات المالية، وانقطع الاتصال به أثناء عودته من محل للصرافة في بيت مري بعد سحبه حوالة مالية. وبدأت التحقيقات لمعرفة مصيره برصد هاتفه الذي حدد مكانه في بيت مري، وأظهر تتبع الكاميرات أنه دخل فيلا في المنطقة ولم يخرج منها، حسبما أفادت صحيفة "الأخبار" المحلية.

 

ولدى مخابرة القضاء، أشار بدخول الفيلا حيث عثر عليه مقتولا بسبع رصاصات من مسدسين من طراز "غلوك 19" ضبطا في مطبخ الفيلا مغمورين بالمياه ومواد تنظيف في وعائين لإزالة البصمات عنهما، كما عثر على ألبسة وقفازات غمرت بالمياه بالطريقة نفسها. ووجدت مع القتيل أموال ما يشير إلى أن العملية لا تهدف إلى السرقة. وأفادت المعلومات أن الفيلا مستأجرة من أصحابها وأن المستأجر توارى عن الأنظار.


وحسب المعلومات فإن سرور موضوع على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، مع ثلاثة آخرين، منذ أغسطس 2019 بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران وتقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي وغيره إلى "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".
كما أن إسرائيل تتهم سرور بنقل أموال إلى قطاع غزة سواء لخدمات تخص مواطنين عاديين أو لجهات على علاقة بـ"حزب الله" مثل حركة "حماس" والجهاد الإسلامي. 

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