لبنان.. مقتل 4 بينهم مسؤول في فتح بمخيم عين الحلوة

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أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن مقتل العميد في حركة فتح "أبو أشرف العرموشي" بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافيقيه في حي البستان في مخيم عين الحلوة ، حيث نقل الى مستشفى الراعي في مدينة صيدا حيث فارق الحياة أثر إصابته الحرجة* pic.twitter.com/B66iqiGX2c — خبر عاجل (@Khabarajelnews) July 30, 2023

تغطية صحفية: "فيديو لإصابة قائد الامن الوطني ابو اشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة". pic.twitter.com/imInCKrUTF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 30, 2023

من مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/h7lTKQjeVJ — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 30, 2023

أكدت مصادر مطلعة من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، اغتيال المسؤول في حركة فتح أبو أشرف العرموشي في كمين مسلح، واثنين من مرافقيه.وتتهم الفصائل الفلسطينية المجموعات المتشددة بتنفيذ الكمين.وتسود عين الحلوة أجواء متوترة، في ضوء التصعيد الأخير الذي أعقبته اشتباكات متقطعة في المخيم.وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل شخص وإصابة 6 آخرين عقب اشتباكات ليلية داخل أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.ووقعت الاشتباكات بالتزامن مع شن فصائل فلسطينية في عين الحلوة حملة على جماعات متشددة، وهاربين يبحثون عن ملجأ داخل أحياء المخيم المكتظة.وقال المسؤولون الفلسطينيون، الذين تحدثوا إلى وكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاول مسلح مجهول اغتيال آخر هو محمود خليل، مما أدى إلى مقتل أحد رفقاء الأخير.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن 6 أشخاص أصيبوا في الاشتباكات، من بينهم طفلان.واستخدمت الفصائل بنادق وقاذفات صواريخ داخل المخيم المكتظ، وشوهدت سيارات إسعاف تتقدم في شوارع المخيم الضيقة لنقل الجرحى إلى مستشفى.وتوقفت معظم الاشتباكات، رغم أن وسائل إعلام رسمية ذكرت أنه لا يزال هناك تبادل إطلاق نار بشكل متفرق.وفر العديد من السكان بسبب تبادل إطلاق النار إلى أحياء مجاورة داخل المخيم. (سكاي نيوز عربية)