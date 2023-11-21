الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لبنان.. 8 شهداء بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

استشهد 8 أشخاص بينهم صحفيان اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي على مناطق متعددة في جنوب لبنان.

 

واستشهدت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، واستشهد في القصف مواطن مدني.

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واستشهدت مسنة تدعى لائقة سرحان (80 عاماً) وإصابة حفيدتها آلاء القاسم، سورية الجنسية، بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا.


وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام " (رسمية) كذلك أن اربعة اشخاص سقطوا شهداء داخل السيارة التي استهدفها العدو في منظقة الشعيتية جنوب لبنان؟

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