لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة مقبلة

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وأضاف لبيد -بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي شكلت في قضية مقتل عشرات المستوطنين جراء التدافع على جبل الجرمق- "كان عليه منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأن يستقيل بعد كارثة جبل ميرون".