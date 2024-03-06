الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة مقبلة

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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة يعني أن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط".

وأضاف لبيد -بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي شكلت في قضية مقتل عشرات المستوطنين جراء التدافع على جبل الجرمق- "كان عليه منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأن يستقيل بعد كارثة جبل ميرون".اضافة اعلان
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