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الأربعاء 06 آذار 2024
3:18 م
لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة مقبلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة يعني أن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط".
وأضاف لبيد -بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي شكلت في قضية مقتل عشرات المستوطنين جراء التدافع على جبل الجرمق- "كان عليه منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأن يستقيل بعد كارثة جبل ميرون".
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نتنياهو
الاحتلال الاسرائيلي
المعارضة الاسرائيلية
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