الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لبيد: بايدن فقد الثقة في نتنياهو مثل معظم الإسرائيليين

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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم (الأحد)، إن الرئيس الأميركي جو بايدن فقد الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ مشيراً إلى أن ذلك لا يعد مفاجئاً.

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وأضاف لبيد في تصريحات نقلتها عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي وكتبها على منصة «إكس»: «للأسف بايدن على حق، لقد فقدوا الثقة في نتنياهو، وهذا ليس مفاجئاً. نصف حكومته لا تثق به، ومعظم مواطني إسرائيل فقدوا ثقتهم بنتنياهو منذ زمن طويل».


واتهم لبيد رئيس الوزراء بأن الشيء الوحيد الذي يهمه هو مصلحته السياسية، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

كان الرئيس الأميركي قد انتقد، أمس، في مقابلة تلفزيونية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إنه يرى أن نتنياهو يرتكب خطأ في إدارة الحرب ويقلب العالم ضد إسرائيل.


وكان لبيد قد دعا، يوم الجمعة الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، وقال في بيان إنه رفض الدخول في حكومة نتنياهو بعد الحرب حتى لا يعتقد الإسرائيليون والعالم أن نتنياهو يحظى بالإجماع.


وأضاف: «بعد كارثة 7 أكتوبر (تشرين الأول) لو دخلنا الحكومة، كان بنيامين نتنياهو سيحصل –كهدية- على ائتلاف من 106 مقاعد في (الكنيست)، وهو الأكبر في تاريخ البلاد... في مثل هذا الوضع، كانت الرسالة الموجهة إلى مواطني إسرائيل، وكذلك إلى العالم، أنه لا توجد مشكلة مع نتنياهو ويمكن الوثوق به، ولا توجد مشكلة مع قيادته، ويمكنه البقاء إلى الأبد».


وأردف في إشارة إلى هجوم حركة «حماس» الفلسطينية: «أياً كان المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر، فلا بد من أن يرحل. الحرب تجري بلا استراتيجية، والمختطفون لم يعودوا بعد إلى ديارهم. الانتخابات الآن وتغيير الحكومة هو ما تحتاجه دولة إسرائيل أكثر من أي شيء آخر».-(وكالات)

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