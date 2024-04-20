للشهر السابع.. الاحتلال يمنع دخول غازي الطهي والوقود إالى غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل للشهر السابع منع إدخال غاز الطهي والوقود خاصة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

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وحذر المكتب في بيان صحفي، من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل العدوان المستمر على القطاع واعتماد المواطنين على الوسائل البدائية البديلة بإشعال النار من الحطب والفحم ومخلفات ركام المباني، ما تسبب بإصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي.



وأشار إلى تسجيل مئات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، نتيجة الاعتماد على إشعال النيران بالوسائل البديلة لساعات طويلة لإعداد الطعام وتسخين المياه ما ينذر بازدياد خطورة هذه الأزمة وإصابة المواطنين بسرطان الرئة والجهاز التنفسي، جراء الغازات السامة المنبعثة من هذه الوسائل.



وأكد المكتب أن هذا الواقع الإنساني والصحي والبيئي الصعب، يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذه الأزمة، والسعي لإدخال المتطلبات الأساسية إلى غزة وفي مقدمتها غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه.



وطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالضغط على الاحتلال والتحرك سريعا لحل هذه الأزمة والسماح بإدخال غاز الطهي والوقود، مؤكدا أن منع مثل هذه الاحتياجات الأساسية الحياتية هو جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول الماضي.