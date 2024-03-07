للمرة الأولى.. "الشاباك" يفتح تحقيقا في إخفاقات 7 أكتوبر

أوعز رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، للمرة الأولى بفتح تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر التي واكبت هجوم "حماس" المفاجئ على 22 بلدة ومستوطنة و11 قاعدة عسكرية في غلاف قطاع غزة.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس: "للمرة الأولى منذ بداية الحرب، أمر رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار ببدء إجراء تحقيقات عملياتية في الأجنحة والوحدات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر وما سبقها".



ونقلت عن مسؤولين في جهاز "الشاباك"، لم تسمهم: "في ضوء حقيقة أن التحقيقات تجري أثناء القتال، فمن المقدر أن تستمر عدة أسابيع وربما حتى أشهر".



وقالت: "أكد "الشاباك" على أن التحقيقات العملياتية قد بدأت بالفعل، بالتزامن مع القتال في قطاع غزة وإحباط الهجمات في الضفة الغربية فيما أن فترة رمضان المتفجرة على الأبواب".



وأضافت: "سيحقق "الشاباك" في ما حدث ليلة 6-7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تم تلقى التحذير بشأن احتمال وقوع هجوم من قبل حماس؛ الإشارات الأولى التي وردت والتي لم تترجم إلى فهم لبداية الحرب؛ شرائح الهاتف التي تبادلها "إرهابيو" النخبة قبل الهجوم؛ وبالإضافة إلى ذلك، حقيقة أنه لم يكن هناك أي مصدر بشري، عميل داخل حماس، أبلغ مسبقاً عن خطط الحركة".



وتابعت: "أدرك الشاباك أن شيئًا ما يحدث، وجاء رئيس "الشاباك" بار إلى مقر الجهاز وبقي هناك حتى اندلاع الهجوم، وجرت مشاورات بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا، وأرسل "الشاباك" فريق خاص إلى المنطقة المحيطة بغزة في وقت مبكر من الصباح".



ولفتت الصحفية الى أنه "مع اندلاع الحرب، أعلن بار: المسؤولية تقع على عاتقي، لقد فشلنا في إصدار التحذير الكافي"".



وقالت: "الآن بدأت التحقيقات في الجهاز لفهم سبب حدوث ذلك".



وأضافت: "بذلك، ينضم الشاباك أيضًا إلى الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بالفعل التحقيق في الأحداث، وكذلك مراقب الدولة متانياهو إنجلمان الذي بدأ أيضًا بجمع المواد للتحقيق".-(الأناضول)