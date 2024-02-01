الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

للمرة الخامسة.. بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع لإجراء اتصالات دبلوماسية بشأن الوضع في غزة، بينما تستمر الهجمات الإسرائيلية عليها.اضافة اعلان

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن بلينكن سيزور منطقة الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر المسؤولون أن بلينكن سيجري اتصالات مختلفة مع الأطراف في نطاق التقييمات بشأن الوضع في المنطقة بعد انتهاء الصراع في غزة، وكيفية إدارة غزة في هذه المرحلة، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتملة.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل زيارة بلينكن الجديدة التي زار المنطقة أربع مرات منذ 7 أكتوبر 2023.-(الأناضول)
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