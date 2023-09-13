الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ليبيا: ارتفاع حصيلة الإعصار دانيال إلى 5300 قتيل

دانيال
دانيال
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية بسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد يوم الأحد الماضي، إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.اضافة اعلان
وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في درنة من جراء الإعصار المدمر تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة.
وأكد تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان، "لا نملك أرقاما نهائية" لعدد القتلى حاليا، لكنه أوضح أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، وأن عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص".
ويوم الأحد، ضرب إعصار متوسطي أطلق عليه اسم "دانيال"، شرق ليبيا، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.- (بترا)

آثار زلزال المغرب

حصيلة وفيات زلزال المغرب تقترب من 3 آلاف منذ22 ساعة

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى 12 أيلول 2023

اعصار دانيال

كارثة ليبيا.. 2800 قتيل و5 آلاف مفقود جراء إعصار دانيال (فيديو) 12 أيلول 2023

عمال إغاثة خلال عمليات البحث عن ناجين من الزلزال.-(وكالات)

زلزال المغرب.. سباق مع الزمن للعثور على ناجين 11 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999

في العراق .. مؤذن مسجد يغتصب طفلين والحكم عليه بالمؤبد

منذ2 ساعة
2023_04_30_09_49_10

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"

منذ4 ساعة
واحدة من المستوطنات التي تغرق الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)

في الذكرى الثلاثين لأوسلو.. آمال الفلسطينيين تتبدد بإقامة دولتهم

منذ15 ساعة
مياه الفياضانات تغرق شوارع مصراتة في ليبيا

ليبيا ...الطوفان جرف أحياء كاملة في درنة وألقاها في البحر

منذ15 ساعة
ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش

بإقليم الحوز.. ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش

منذ15 ساعة
علم لبنان

بسبب الاشتباكات.. الأونروا تجلي 400 نازح من عين الحلوة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 