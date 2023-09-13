ليبيا: ارتفاع حصيلة الإعصار دانيال إلى 5300 قتيل

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ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية بسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد يوم الأحد الماضي، إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في درنة من جراء الإعصار المدمر تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة.وأكد تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان، "لا نملك أرقاما نهائية" لعدد القتلى حاليا، لكنه أوضح أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، وأن عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص".ويوم الأحد، ضرب إعصار متوسطي أطلق عليه اسم "دانيال"، شرق ليبيا، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.- (بترا)