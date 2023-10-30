مآلات العدوان

د. حمزه الدريدي

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المتابعُ للنسق التنازلي لأهداف العدوان الإسرائيلي المعلنة في المؤتمرات الصحفية يلحَظ أنها انخفضت في ثلاثة أسابيعَ من مسح قطاع غزة، إلى اجتياحه، إلى القضاء على حمــاس، إلى إزالة قدرة الحركة على حُكم القطاع، إلى إضعاف قوتها العسكرية، إلى محاولة إنقاذ 'المختطفين'، إلى أن اختُزِلت في الوصول إلى السنوار. ولعلها غداً تستمر في الانخفاض حتى تصلَ إلى التوسل من أجل تدخلٍ الإقليم للضغط على الحركة لقبول وقف إطلاق نارٍ يُخرج المعتدين من مأزقهم الكبير، هذا ما قرأناه في عيونهم اليوم.كذلك، من يتابع تصريحات مسؤولي الاحتــلال يُدرِك أنهم بدأوا يتجرّعون تدريجياً حقيقةَ الهزيمة التي مُنِيوا بها، وإخفاقَ وحشية عدوانهم في تفريق الصف في غزة، وعجزَ تشكيلاتهم المسلحة عن تغيير أي معطىً على الميدان، وفقدانَهم بعض حلفائهم في الغرب، وتبدُّدَ هيمنةِ سرديّتهم على شاشات العالم، وانكشافَ همجيّتهم وبربريّتهم أمامَ شعوب الأرض قاطبة.أما في المقابل، فما مرَّ يومٌ إلا وزاد أهل غزةَ صموداً، وتمسُّكاً بالأرض، والتصاقاً بخيار المقاومة، واقتناعاً باقتراب النصر والفرج، رغم كل الخذلان، ورغم ارتفاع فاتورة الدم.أمّا الجانب الغربي - الذي لا تحركه القيم بل المصالح - فقد كان يدعم العدوان بلا قيدٍ أو شرط، ثم صار يدعمه مع دعوتِه لاحترام القانون الدولي، ثم صار يدعوه للتريّث، وعدم الإمعان في قتل المدنيين، ثم صار يتحدث عن ضرورة إيصال المساعدات، ثم عن هدنةٍ إنسانية، وربما يدعوه غداً لوقف العدوان كلِّه.ونحن في أعماق وجداننا نوقنُ أنّه ليس لعدوانهم عزمٌ في مواجهة شعبٍ رضع الصبر والعزة والصمود والمرجلة من صدور أمهاتٍ كالشموس نوراً وكالجبال شموخاً. وليس لباطلهم صولةٌ على شبابٍ مؤمنين عازمين على تحرير الأرض وصَون العِرض وفداء المقدسات. وليس لشعبهم بقاءٌ على أرضٍ ترابُها أجسادُ صحابةٍ ومجـاهدين، وشقائقُ نعمانِها مرويّةٌ من دم الشهـداء.إنّ هذا التراخي الملحوظَ في صفوف العدو وقياداته، وهذا الصمودَ الصلبَ والمتزايدَ في صفوف الفلسطينيين، لهما نتيجةٌ واحدة - فالمقدّمات السليمة تؤدي إلى النهايات السليمة - ألا وهي نصرٌ حتميٌّ لأهل البلاد الصابرين المسلّحين بحبّها والناذري أنفسهم لفدائها، وهزيمةٌ وزوالٌ للطارئين الذين يرتعدون من صافرة الإنذار وهم المُدجّجون بالحديد والنار.وما هي إلا جولاتٌ تُفرِغُ رصيدَ الإسرائيليين تدريجياً من الرغبة في البقاء هٰهُنا، فيُخرِبون بيوتَهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم يرحلون. وما هي إلّا انبلاجةُ صُبحٍ مُشرِقٍ مُنيرٍ بعدَ ليلةٍ ظلماءَ حالكةٍ، أليس الصبحُ بقريب؟!