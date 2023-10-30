الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مآلات العدوان

عضو هيئة تدريس الجامعة الأردنية د. حمزه الدريدي
عضو هيئة تدريس الجامعة الأردنية د. حمزه الدريدي
المتابعُ للنسق التنازلي لأهداف العدوان الإسرائيلي المعلنة في المؤتمرات الصحفية يلحَظ أنها انخفضت في ثلاثة أسابيعَ من مسح قطاع غزة، إلى اجتياحه، إلى القضاء على حمــاس، إلى إزالة قدرة الحركة على حُكم القطاع، إلى إضعاف قوتها العسكرية، إلى محاولة إنقاذ 'المختطفين'، إلى أن اختُزِلت في الوصول إلى السنوار. ولعلها غداً تستمر في الانخفاض حتى تصلَ إلى التوسل من أجل تدخلٍ الإقليم للضغط على الحركة لقبول وقف إطلاق نارٍ يُخرج المعتدين من مأزقهم الكبير، هذا ما قرأناه في عيونهم اليوم. اضافة اعلان

كذلك، من يتابع تصريحات مسؤولي الاحتــلال يُدرِك أنهم بدأوا يتجرّعون تدريجياً حقيقةَ الهزيمة التي مُنِيوا بها، وإخفاقَ وحشية عدوانهم في تفريق الصف في غزة، وعجزَ تشكيلاتهم المسلحة عن تغيير أي معطىً على الميدان، وفقدانَهم بعض حلفائهم في الغرب، وتبدُّدَ هيمنةِ سرديّتهم على شاشات العالم، وانكشافَ همجيّتهم وبربريّتهم أمامَ شعوب الأرض قاطبة.

أما في المقابل، فما مرَّ يومٌ إلا وزاد أهل غزةَ صموداً، وتمسُّكاً بالأرض، والتصاقاً بخيار المقاومة، واقتناعاً باقتراب النصر والفرج، رغم كل الخذلان، ورغم ارتفاع فاتورة الدم.

أمّا الجانب الغربي - الذي لا تحركه القيم بل المصالح - فقد كان يدعم العدوان بلا قيدٍ أو شرط، ثم صار يدعمه مع دعوتِه لاحترام القانون الدولي، ثم صار يدعوه للتريّث، وعدم الإمعان في قتل المدنيين، ثم صار يتحدث عن ضرورة إيصال المساعدات، ثم عن هدنةٍ إنسانية، وربما يدعوه غداً لوقف العدوان كلِّه.

ونحن في أعماق وجداننا نوقنُ أنّه ليس لعدوانهم عزمٌ في مواجهة شعبٍ رضع الصبر والعزة والصمود والمرجلة من صدور أمهاتٍ كالشموس نوراً وكالجبال شموخاً. وليس لباطلهم صولةٌ على شبابٍ مؤمنين عازمين على تحرير الأرض وصَون العِرض وفداء المقدسات. وليس لشعبهم بقاءٌ على أرضٍ ترابُها أجسادُ صحابةٍ ومجـاهدين، وشقائقُ نعمانِها مرويّةٌ من دم الشهـداء.

إنّ هذا التراخي الملحوظَ في صفوف العدو وقياداته، وهذا الصمودَ الصلبَ والمتزايدَ في صفوف الفلسطينيين، لهما نتيجةٌ واحدة - فالمقدّمات السليمة تؤدي إلى النهايات السليمة - ألا وهي نصرٌ حتميٌّ لأهل البلاد الصابرين المسلّحين بحبّها والناذري أنفسهم لفدائها، وهزيمةٌ وزوالٌ للطارئين الذين يرتعدون من صافرة الإنذار وهم المُدجّجون بالحديد والنار.

وما هي إلا جولاتٌ تُفرِغُ رصيدَ الإسرائيليين تدريجياً من الرغبة في البقاء هٰهُنا، فيُخرِبون بيوتَهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم يرحلون. وما هي إلّا انبلاجةُ صُبحٍ مُشرِقٍ مُنيرٍ بعدَ ليلةٍ ظلماءَ حالكةٍ، أليس الصبحُ بقريب؟!
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية - (أرشيفية)

السلطة: لن نعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية

منذ 17 دقيقة
١-376-730x438-1-730x438-1-730x438

رئيس نادي الأسير الفلسطيني يكشف عن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية

منذ 52 دقيقة
استشهاد أطفال في غزة

ارتفاع شهداء غزة بعدوان الاحتلال إلى 8306 منذ 7 أكتوبر

منذ1 ساعة
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

18 ألف طن متفجرات ملقاة على غزة منذ 7 أكتوبر

منذ2 ساعة
كتائب القسام

حماس: التصدي لتوغل إسرائيلي في غزة والقسام تدير المعركة بكفاءة

منذ3 ساعة
393928

أنفاق غزة.. "حرب أدمغة" بين حماس و"إسرائيل"

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أيهما أكثر خسائر الفلسطينيون أم إسرائيل؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل أنا إرهابي؟

جهاد المنسي |اليوم

نهتف الآن كي لا نموت

نضال منصور |اليوم

لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم

شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي

موسى الساكت |اليوم

الهزة والفراغ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

استقواء وابتزاز سياسي

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 