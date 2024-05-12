مأساة في الجزائر.. وفاة 10 أشخاص غرقا في يوم واحد

شهدت الجزائر، أمس السبت، فاجعة مؤلمة بوفاة 10 أشخاص في يوم واحد، لقوا مصرعهم بحوادث غرق، في 6 ولايات متفرقة.

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وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بانتشال جثث 5 أطفال ماتوا غرقا في شاطئ "صابلات" بولاية الجزائر، بينما لا يزال 3 أطفال في غرفة الإنعاش، وهم في حالة حرجة.



وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أن أعمار الأطفال المتوفين تترواح من 9 إلى 12 عاما، غرقوا خلال رحلة نظمتها مدرستهم، وفقا لصحيفة "الجزائر الجديدة".



وأفادت قناة "العربية"، أنه مع نهاية يوم أمس السبت، بلغت حصيلة ضحايا الغرق في 5 ولايات جزائرية متفرقة، هي تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة، 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عاما، وآخر يبلغ من العمر 38 عاما.