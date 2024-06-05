مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بذكرى احتلال القدس الشرقية

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى في الذكرى الـ57 لاحتلال إسرائيل القدس الشرقية.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب أرسلت نسخة منه للأناضول، أن "812 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعتين، والاقتحامات مستمرة".

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وقال شهود عيان للأناضول إن مستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم التي تخللها رقصات، دون تفاصيل أخرى.



وسبق أن دعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى اقتحامات واسعة للأقصى الأربعاء، في ذكرى احتلال القدس الشرقية في يونيو/ حزيران 1967.



وتتم الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، تحت حراسة ومرافقة الشرطة الإسرائيلية، وعادة ما تزداد في الأعياد والمناسبات الإسرائيلية.



ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بشكل مكثف على تهويد

القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.



ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة ولا بضمها إليها في 1981.



واحتفاءً بذكرى احتلال القدس، من المقرر أن تمر من باب العامود في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، الأربعاء، "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، تحت حماية أكثر من 3 آلاف شرطي.



ويرفع المشاركون فيها أعلام إسرائيل، ويرددون هتافات عنصرية معادية للعرب، منها "الموت للعرب" و"لتحرق قريتهم"، وعادة ما تتسبب بتوترات في المدينة.



وتتزايد التوترات بشأن المسيرة هذا العام في ظل حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما خلّف أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.-(الأناضول)