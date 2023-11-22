ما موقف حزب الله من "هدنة غزة"؟

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر في حزب الله قوله إن "الحزب لم يكن جزءا من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل".



وأضاف المصدر أن "جنوب لبنان هو جبهة مساندة لقطاع غزة وتوقف القتال هناك سينسحب على لبنان"، مشيرا إلى أنه "سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها إذا التزمت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

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وذكر أن "أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سيقابله رد من حزب الله".

ووافقت حماس والاحتلال على هدنة إنسانية مدتها 4 أيام قابلة للتمديد مقابل الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة مقابل 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين.