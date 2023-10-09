ما هي أبرز الأحداث منذ بدء حماس هجومها على إسرائيل وحتى الآن؟

BBC

بعد مرور أكثر من 48 ساعة على بدء العملية العسكرية التي شنتها كتائب القسام التابعة لحركة حماس من قطاع غزة على إسرائيل (طوفان الأقصى) والرد الإسرائيلي بعملية (السيوف الحديدية)، هذه أبرز التطورات:

اضافة اعلان

فجر الاثنين:

شن الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية العنيفة فجر الاثنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعشرات الصواريخ ما ادى للاستشهاد العشرات واصابة المئات وتدمير واسع في البنية التحتية، ومن أبرز هذه الغارات قصف منزل في مخيم البشيت في رفح على ساكنيه ما أدى لاستشهاد 18 فردا وفقا لمصادر طبية .

وفي بيت حانون شمال قطاع غزة كثف طيران العدوان الحربي الإسرائيلي قصف المدينة بوابل كبير من الصواريخ ما أدى لدمار واسع في عدد من المنازل وتدمير طرق وشوارع رئيسية وشبكات المياه والكهرباء وادى القصف العنيف وقطع الطرق لتعطيل حركة سيارات الاسعاف وعدم تمكنها من الوصول للمصابين.

واستشهد خمسة اشخاص آخرون في غارات جوية على منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة ابو العمرين في خان يونس، وفقا لشهود عيان ، كما ودمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلية مسجدا في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة ما أدى لاضرار بالغة في المنازل المجاورة والعديد من الشهداء والجرحى، وفقا لوزارة الداخلية.

Getty Images قطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق غزة

من الجانب الإسرائيلي، تواصل ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700 وأكثر من ألفي جريح بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الجيش في مقطع فيديو إن "هذا أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل".

وأضاف إنها سابقة بأن يُقتل هذا العدد من الإسرائيليين ب "عمل عدائي" كهذا في يوم واحد، وقارن المتحدث باسم الجيش بين ما قامت به حركة حماس وهجوم 11 سبتمبر الذي ضرب الولايات المتحدة.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضه لـ "المفاجأة الكبيرة" بالقدرة العسكرية لحركة حماس والتي تواصل هجماتها حتى الاثنين، كما حشد الجيش الإسرائيلي من القوات الاحتياطية قرابة 110 آلاف جندي جنوبي إسرائيل.

وبالنسبة للبلدات القريبة من الحدود مع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجلاء جميع سكانها خلال الساعات المقبلة.

يوم الأحد:

طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلية مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها كما تواصل قصف قطاع غزة. وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "ثماني بلدات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة مازالت حتى اللحظة (يوم الأحد) تحت تهديد حماس"، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعلان حرب على حماس، قائلا "ستكون صعبة وباهظة لكن سننتصر فيها".

وقالت كتائب القسام إنها ستعلن عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها، مشيرة إلى أنها وجهت ضربة صاروخية "كبيرة" لسديروت "بـ 100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة". من جهته، أحصى الجيش الإسرائيلي إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ قصفاً مدفعياً على مناطق جنوب لبنان رداً على إطلاق نار من المنطقة، بحسب بيان رسمي أصدره الجيش الإسرائيلي صباح الأحد.

وأضاف البيان أن "المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة التي جاء منها إطلاق نار في لبنان" دون أن يوضح طبيعة الهجوم.

في ذات الوقت تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات وألحق "دمارا كبيرا في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين".

Reuters قصفت طائرات إسرائيلية منازل ومبان في قطاع غزة، رداً على حركة حماس

يوم السبت:

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد نفذت هجمات مفاجئة على الأراضي الإسرائيلية أسفرت عن سقوط المئات من الجرحى والقتلى.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت عن سقوط المئات من الشهداء في القطاع بعد القصف الإسرائيلي.

وبثت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر أسر مقاتليها لعدد من الجنود الإسرائيليين، كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي احتجازها "عدداً من الجنود الإسرائيليين".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يستخدم الجيش الإسرائيلي "كل قوته للقضاء على حماس".

وقال: "سنضربهم حتى النهاية و ننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها".

وأكدت إسرائيل أنها في حالة حرب، وتنفذ ضربات ضد أهداف تابعة لحماس في غزة.

ودعا نتنياهو الفلسطينيين إلى ترك القطاع المحاصر منذ أعوام طويلة، مؤكداً أن قواته ستقوم بتدمير مخابئ الحركة.

كيف وقعت هجمات حركة حماس؟

Reuters يعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو/أيار الماضي.

دخلت قوات المقاومة الفلسطينية الأراضي الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والقوارب، في حين تم إطلاق وابل من آلاف الصواريخ من قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وقعت معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من االمقاومين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب فلسطين المحتلة



وتقول حركتا حماس والجهاد الإسلامي إنهما أسرتا عشرات الرهائن الإسرائيليين.

ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو/أيار الماضي.

ووصفت مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات بالمشهد الحالي بأنه "الأول من نوعه في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي."

وجاء هذا التصعيد في اليوم الأخير من عيد المظلات (سوكوت) في إسرائيل، وبعد خمسين عاماً على حرب أكتوبر 1973 التي قتل فيها 2600 إسرائيلي وبلغ عدد القتلى والمفقودين في الجانب العربي 9500 خلال ثلاثة اسابيع من القتال.

كيف ردت إسرائيل على الهجمات؟

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن "إسرائيل في حالة حرب، وليست في عملية عسكرية".

وأوضح نتنياهو أنه أصدر تعليماته في البداية بتنظيف التجمعات السكنية ممن أسماهم "بالإرهابيين" الذين اقتحموها.

وحذر نتنياهو من أن "العدو سيدفع ثمناً غير مسبوق"، مشيراً إلى أنه آمر "بتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط وللرد على إطلاق النار بحجم لم يعرفه العدو".

ووقع وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمرا يقضي بوقف تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" على العملية العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تخوض معارك "برية" ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحرا وبرا.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إن اسرائيل في حالة حرب.

واتخذت الشرطة الإسرائيلية في جنوب البلاد وضعا قتاليا لمواجهة هجوم مفاجئ شنه مسلحون من حركة حماس، إذ وافق وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء جنود احتياط بشكل واسع لأداء مهام مطلوبة في مجموعة متنوعة من الوحدات، وفقًا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي بحسب ما جاء عن مكتب وزارة الدفاع.

Reuters رد فعل فلسطينيين على احتراق مركبة عسكرية إسرائيلية بعد تسلل مسلحين فلسطينيين إلى مناطق في جنوب إسرائيل.

ما هي كتائب القسام؟

تعد "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وبعد تأسيسها في ثمانينات القرن الماضي، تبنت حماس هدفا مزدوجا، تمثل في شن كفاح مسلح ضد إسرائيل، بقيادة جناحها العسكري، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للرعاية الاجتماعية.

وانخرطت الحركة في العملية السياسية الفلسطينية، منذ عام 2005، عندما سحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة، وفازت في الانتخابات التشريعية عام 2006، قبل أن تعزز سلطتها في غزة في العام التالي بالإطاحة بحركة فتح المنافسة، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

ومنذ ذلك الوقت نفذ المسلحون في غزة عددا من العمليات الكبرى في الصراع مع إسرائيل.