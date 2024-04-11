الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي الدول التي ما زالت تمد "إسرائيل" بالسلاح؟

جانب من الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع
جانب من الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

وصلت الضغوط المتزايدة على حلفاء إسرائيل لوقف إمدادات الأسلحة إلى نقطة الغليان، بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على قافلة «المطبخ المركزي العالمي» في غزة، والذي أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة.

اضافة اعلان


لكن على الرغم من ذلك، فقد تجاهل كثير من الدول هذه الضغوط والمناشدات، آخرها بريطانيا التي قال وزير خارجيتها ديفيد كاميرون أمس (الثلاثاء) إن حكومة بلاده خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد تل أبيب بالأسلحة.

فما هي الدول التي ما زالت تمد إسرائيل بالسلاح؟


تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل؛ وتشير الأرقام إلى أن 68 في المائة من صادرات الأسلحة إلى تل أبيب مصدرها الولايات المتحدة.


لكن ألمانيا التي توفر نحو 30 في المائة من هذه الأسلحة، تعد أيضاً مورداً مهماً.

ولهذا السبب، فإنها تواجه شكوى أمام محكمة العدل الدولية تقدّمت بها نيكاراغوا، تتّهم فيها برلين بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة عام 1948، إثر محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، من خلال إرسال أسلحة للدولة العبرية.


وشدّدت ألمانيا أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة، على أن أمن إسرائيل هو «في صميم» سياستها الخارجية، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا.


ويعتقد أن الدول الأخرى التي تمد إسرائيل بالأسلحة تشمل بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، على الرغم من أن بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، قالت إن بلادها لم تقدم أسلحة لإسرائيل منذ بداية حرب غزة.

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، تعد المملكة المتحدة مورداً أصغر بكثير للأسلحة، على الرغم من أن القيمة الإجمالية لصادراتها إلى إسرائيل غير واضحة. وفي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني؛ لكنها أصدرت أيضاً 10 تراخيص «مفتوحة» ذات قيمة غير محدودة، ولا تنشر قيمة الصادرات الفعلية.


وفي رسالة وجَّهوها للحكومة مؤخرا، قال أكثر من 600 محامٍ بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، إن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل.


وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك «خطر واضح» لإمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

لكن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قال أمس (الثلاثاء) خلال زيارة لواشنطن: «في ما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقاً لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتّصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية». وأضاف: «التقييم الأخير يترك موقفنا فيما يتّصل بتراخيص التصدير على حاله».


هل توقفت أي دولة عن بيع الأسلحة لإسرائيل؟

 

 أعلنت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستتوقف عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل.


وفي الدنمارك، هناك قضية عالقة في المحكمة قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة لتعليق تصدير أجزاء تستخدم في تصنيع الطائرات المقاتلة من طراز «إف 35» إلى الولايات المتحدة؛ لأن هذه الطائرات تباع لإسرائيل.


يذكر أن عدد ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصل إلى أكثر من 33 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين بلغ عدد المصابين نحو 76 ألفاً.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشاهد للدمار في غزة

بعد 6 أشهر من العدوان على غزة.. تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى "إسرائيل" حتى وقف إطلاق النار

09 نيسان 2024
thumbs_b_c_f998d4bb6d8eda62aa4c400744a7866d

هيئة إسرائيلية: المفاوضات مستمرة مع حماس وخلاف بشأن عودة النازحين

27 آذار 2024
thumbs_b_c_5f6d7bb0fc9a46bcbbd0253ea8fe2333

بلينكن: ثمة بدائل لعملية برية في رفح

26 آذار 2024
thumbs_b_c_7001c692bc8a6b4b64850a3203274603

"لابيد": إسرائيل تشهد انهيارا بعلاقاتها الخارجية بسبب حكومة "مهملة"

20 آذار 2024
اقرأ أيضا
دخان يتصاعد من منازل قصفها الاحتلال في رفح أمس - (وكالات)

قناة إسرائيلية: خلافات حكومية بشأن عملية رفح وصفقة تبادل الأسرى

منذ 10 دقيقة
607234

إيران تغرق الضفة الغربية بالأسلحة ضمن حربها الخفية مع إسرائيل

منذ 25 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

هنية بعد استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده: أشكر الله على هذا الشرف

منذ16 ساعة
س المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية

استشهاد 6 من أبناء وأحفاد إسماعيل هنية في قصف للاحتلال على غزة

منذ16 ساعة
AFP__20240410__34NZ9BP__v3__HighRes__TopshotPalestinianIsraelConflictReligionIslamEi.jpg-6df2c724-9c52-409f-890b-eab5406f3369

حصيلة ضحايا العدوان على غزة ترتفع إلى 33482 ألف شهيد

منذ19 ساعة
الأمن اللبناني

لبنان.. .. العثور على صراف موضوع على لائحة العقوبات الأميركية مقتولا

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 