متحف تهويدي أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة لطمس هويتها

نادية سعد الدين

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يواصل الاحتلال الإسرائيلي مساعي تهويد القدس المحتلة؛ عبر بناء متحف تهويدي أسفل البلدة القديمة من المدينة، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، قام بافتتاحه أمس، في محاولة يائسة للترويج للرواية الصهيونية المزيّفة وطمّس هوية القدس وتغيير معالمها، وذلك بالتزامن مع اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين أثناء تصديهم للدفاع عن "الأقصى" وحمايته ضد اقتحاماتهم الاستفزازية.وفي السياق دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مطالبا بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته.وأكد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.كما أكد أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى الشريف، مشددا في ذات السياق على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد كافة، وتنظيم الدخول إليه.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.ويهدف المتحف التهويدي الذي افتتحته حكومة الاحتلال اليمينية، أمس بحضور وزرائها المتطرفين، إلى تزييف تاريخية الرواية الفلسطينية العربية مقابل الترويج للرواية الصهيونية المزّورة من خلال الاستيلاء على البناء القديم عند سور القدس القديمة وترميمه لأهمية موقعه أسفل القصور الأموية على بعد عشرات الأمتار فقط من "الأقصى" في مدينة القدس المحتلة.ويحتوي المبنى المقدسيّ التاريخي، الذي أشرف على احتلاله وترميمه وافتتاحه كل من وزارة السياحة الإسرائيلية ووزارة تهويد القدس وبلدية الاحتلال وما يسمى "صندوق تراث الهيكل"، على تهويد واضح لمعالم المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وترويج لما يسمى "الهيكل" المزعوم، بهدف تغيير معالم المسجد الأقصى وتغيير هوية القدس.ويفضي المتحف إلى معرض صور يزعم الاحتلال أنه تاريخ مدينة القدس، ويدّعي أن الأقصى القديم كان ممرا "للهيكل" المزعوم، كما يعرض صورة توضح وضع القرابين في مسجد قبة الصخرة، وبعدها المرور عبر طريق داود، وفق روايتهم المزعومة، ويتخلل الجولة عرض لفيلم بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والعبرية، يروج "للهيكل" المزعوم، ويلمح إلى وجود كنيسة مسيحية حول مسجد قبة الصخرة.وقال الباحث المختص في شؤون القدس، فخري أبو دياب، إن ما افتتحه الاحتلال هو بناء من الفترة المملوكية قام بترميمه، يضم قبوا تم ترميمه وتحويله إلى متحف يضم روايات توراتية مفبركة، وتم وضع مقتنيات تمت سرقتها خلال الحفريات في القدس وتزويرها، والادعاء أنها لليهود، لإثبات أحقية وجودهم في المنطقة بادعاءات غير منطقية، وتمت إضافة طابق فوق الأرض ووضع قبة ضخمة بيضاء على البناء.وأضاف أبو دياب، في تصريح أمس، أنه في تلك المنطقة القريبة من المنطقة الجنوبية الغربية على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى، تم افتتاح عدد من الكنس، ووضع قباب لتشويه المنظر الإسلامي العام، وبهذه المشاريع يحاول الاحتلال خنق المسجد الأقصى، ووضع بصمات يهودية في تلك المنطقة التي تمتاز بتراثها الإسلامي، في محاولة لإثبات أحقية وجود المستوطنين اليهود في تلك المنطقة.وفي الأثناء؛ ولليوم الثالث على التوالي، اقتحم المستوطنون، أمس، باحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، بينما شارك الآلاف منهم في الاحتفال بما يسمى "بركة الكهنة" الذي أقيم في ساحة البراق بمناسبة ما يسمى "عيد العرش" المزعوم.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات كبيرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتقلوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، فيما قامت مجموعة منهم بأداء "السجود الملحمي" داخل باحات الأقصى، وارتداء زي الكهنة المزعوم.وعززت شرطة الاحتلال انتشارها الأمني في القدس المحتلة ومحيط الأقصى وساحة البراق، ونشرت المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في المدينة والبلدة القديمة، لتسهيل مسيرات واقتحامات المستوطنين، كما امتلأت أسواق البلدة القديمة بهم، وسط تضييقات على حركة الفلسطينيين في المدينة.وقام المستوطنون بالإعتداء على المرابطين في منطقة باب السلسلة المؤدية إلى المسجد الاقصى، كما قامت قوات الاحتلال بالهجوم على المصلين بالضرب والدفع واعتقال وإبعاد بعضهم عن المسجد، وسط تعالي التكبيرات خلال الاعتقال.يأتي ذلك تلبية لدعوات ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، خلال أيام "عيد العرش" المزعوم حتى نهاية الأسبوع الجاري.في حين، يواصل الفلسطينيون دعواتهم للحشد الواسع والرباط في القدس والمسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين فيما يسمى عيد "العرش"، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول القدس المحتلة.من جانبه، حذر القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في اعتداءاته، محملا إياه المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم.وأكد في تصريح أمس، أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى، مبينا أن اعتداءات الاحتلال بالمسجد يشكل عدوانا على المقدسات واستفزازا للشعب الفلسطيني، حيث يستخدم الاحتلال ما يسمى الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة بالمسجد.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته.ونددت "الخارجية الفلسطينية" بتصعيد الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك وزيادة عدد المستوطنين المشاركين في الاقتحامات لباحاته ومحاولة فرض وقائع جديدة عليه من شأنها ادخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والسياسي والقانوني على طريق تقسيمه مكانيا.وأكدت الوزارة أن أبشع أشكال التطهير العرقي تمارس للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) في إطار عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وتخصيص المساحة الأكبر منها كعمق استراتيجي للتمدد الاستعماري الاستيطاني العنصري، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة وتطبيق مبدأ حل الدولتين.وأشارت إلى مساعي حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، معتبرة أن ضعف التحرك الدولي لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بات يشجعه على ارتكاب المزيد منها واستمرار عدوانه وتصعيده بالأراضي الفلسطينية المحتلة.