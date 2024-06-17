 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

متظاهرون إسرائيليون مناهضون للحكومة يقطعون طرقا رئيسية

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متظاهرون إسرائيليون ضد حكومة نتنياهو
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين إسرائيليبن قطعوا طرقا رئيسية صباح اليوم في مدينتي القدس وهرتسليا، مطالبين بإجراء انتخابات، ومن المقرر أن تنطلق المظاهرات بمناطق أخرى.اضافة اعلان

وأوضحت وسائل الإعلام إن المظاهرات شملت قطع الطريق السريع 1 المؤدي للطريق السريع 16 في مدينة القدس.

وحسب موقع والا العبري فقد أغلق متظاهرون آخرون الطريق السريع رقم 2 في مدينة هرتسليا، كما عرقل المتظاهرون حركة المرور عند مفرق غازيت في الطريق السريع 65 جنوبا وعلى مفترق يافور قرب مدينة عكا.

ونشر نشطاء وصحفيون، مشاهد متفرقة عبر منصة إكس، للاحتجاجات المستمرة لليوم الثاني على التوالي.

وحسب والا فإنه من المتوقع أن تستمر التظاهرات على مدار اليوم، وأن تلحقها تظاهرة مسائية أمام الكنيست، تتبعها مسيرة احتجاجية ستتجه إلى منزل رئيس الوزراء في شارع غزة بالقدس.-(الجزيرة)
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